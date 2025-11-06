Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Беларусь
  2. Беларусь
  3. Циринский сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Циринском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Цирин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Цирин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3 комн квартира расположена на 1 этаже двухэтажного дома. Общая площадь 65,5 м2 , жилая- 40,…
$11,000

Параметры недвижимости в Циринском сельском Совете, Беларусь


