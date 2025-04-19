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Жильё в Красной Слободе, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
Комфортное жильё для семьи: просторная квартира с современным ремонтом! ❤️ Ищете уютное и ст…
$32,500
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира в гп. Красная Слобода, ул. Первомайская, д.7. Квартира распол…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира в новостройке ❤️ Просторная двухкомнатная квартира в городском посёлке …
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира с черновой отделкой! Адрес: …
$16,000
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается двухэтажный дом в прекрасном живописном месте гп. Красная Слобода. Дом расположен …
$90,000
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 59 м²
Дом в благоустроенном г.п. Красная слобода ❤️Идеальный вариант для тех, кто мечтает о собств…
$15,000
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 75 м²
Просторный дом в г.п. Красная Слобода ❤️ Продажа кирпичного дома в г.п. Красная Слобода. Иде…
$25,000
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