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Коттеджи в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся большой дом по сладкой цене в элитном квартале индивидуальной жилой застройки п. Ч…
$53,590
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Параметры недвижимости в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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