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Квартиры в Терешковичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Терешковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Терешковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Вашему вниманию представлена светлая, уютная, просторная трехкомнатная квартира в 15 км от г…
$25,000
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Параметры недвижимости в Терешковичском сельском Совете, Беларусь

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