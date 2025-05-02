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Дома с садом в Хидринском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже добротный деревянный жилой дом в д.Гайковка Кобринского р-на (10 км к…
$21,500
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Параметры недвижимости в Хидринском сельском Совете, Беларусь

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