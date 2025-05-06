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Коттеджи в Червенском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Корзуны, Беларусь
Коттедж
Корзуны, Беларусь
Площадь 172 м²
Коттедж вашей мечты в 15 мин. от МКАД! ❤️Коттедж 2015 года постройки в живописном месте рядо…
$229,900
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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

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