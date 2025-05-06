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Магазины в Червенском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 109 м² в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Магазин 109 м²
Ляденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельно стоящее здание 108,8 м2 на участке 22 сотки. Д. Речки, Ляденский с/с, Чер…
$19,900
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