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Производственные здания в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 193 м² в Хотляны, Беларусь
Производство 193 м²
Хотляны, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
Живописное место, рядом лес. Месторасположение: находится в Узденском районе Минской области…
$48,000
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