Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хотлянский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Хотлянском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
$160,000
Оставить заявку
Производство 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
$160,000
Оставить заявку
Офис 1 490 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 490 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 490 м²
Продается эксклюзивный земельный участок площадью 7,5 га, расположенный всего в 45 километра…
$70,000
Оставить заявку
Офис 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
$160,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти