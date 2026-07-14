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Коттеджи с бассейном в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 630 м²
Продается эксклюзивный загородный дом в престижном агрогородке Хатежино (всего 7 км отМКАД).…
$810,217
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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