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Коттеджи с гаражом в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 217 м²
Рядом с Минском продается добротный коттедж в тихом, уютном и живописном месте. 15 минут до …
$149,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
$150,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 209 м²
На участке 2 дома. Дома находиться рядом с лесом, полная тишина. Хорошие соседи.   Один дом …
Цена по запросу
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Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 197 м²
Новый дом в  д. Старое Село в 12 км от МКАД, Хатежинский с/с Площадь застройки 315 м2 состои…
$214,900
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 18 соток, в частной собственност…
$124,900
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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