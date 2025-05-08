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Дома с гаражом в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Хороший ухоженный домик в тихой деревушке Живописное место Есть деревянные : Гараж, Баня , С…
$13,900
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Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается уютный загородный 4-комнатный дом в деревне Карповичи с участком земли площадью 18…
$21,000
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Параметры недвижимости в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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