Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хотенчицкий сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

дома
9
10 объектов найдено
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Одноуровневый дом на участке 25 соток в д. Ловцевичи! ❤️Полностью готовый для проживания одн…
$8,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Дом у реки в стиле шале! деревня Раевка Молодечненский р-н Дом (законсервированное строение…
$58,000
Оставить заявку
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный загородный 3к дом в живописных Карповичах. Участок земли площадью 15,04 сот…
$17,000
Оставить заявку
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 414 м²
Если Вы хотите жить в удовольствие, приносить радость людям и улучшать своё благосостояние, …
$432,000
Оставить заявку
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Хороший ухоженный домик в тихой деревушке Живописное место Есть деревянные : Гараж, Баня , С…
$13,900
Оставить заявку
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается уютный загородный 4-комнатный дом в деревне Карповичи с участком земли площадью 18…
$21,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Большой участок с лесом и озером 4 Га! Участок расположен в природа охранной зоне код 2.4 и …
$185,000
Оставить заявку
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается жилой дом в живописнейшем месте Вилейского района деревне Ледвени. Просторный земе…
$5,000
Оставить заявку
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Купить дом в деревне Карповичи! ❤️ Отличный дом в прекрасном месте среди живописной природы!…
$17,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся кирпичный одноэтажный дом на берегу реки Илия с подвалом под всем домом, участок 1…
$48,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти