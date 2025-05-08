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Дома с садом в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный загородный 3к дом в живописных Карповичах. Участок земли площадью 15,04 сот…
$17,000
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Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается уютный загородный 4-комнатный дом в деревне Карповичи с участком земли площадью 18…
$21,000
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Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается жилой дом в живописнейшем месте Вилейского района деревне Ледвени. Просторный земе…
$5,000
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Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся кирпичный одноэтажный дом на берегу реки Илия с подвалом под всем домом, участок 1…
$48,500
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Параметры недвижимости в Хотенчицком сельском Совете, Беларусь

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