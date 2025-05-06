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Дома с садом в Чернинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 177 м²
Лот 6923. Продажа коттеджа у леса в пригороде, Чернинский с/с. Запишитесь на просмотр по пер…
$220,000
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Параметры недвижимости в Чернинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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