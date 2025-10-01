Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Чернянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Чернянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира в Черняны, Беларусь
Квартира
Черняны, Беларусь
Площадь 64 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Малоритском р-не.2 этаж. Общ.СНБ - 64,4 кв.м, общ.- 64…
$10,000
Параметры недвижимости в Чернянском сельском Совете, Беларусь

