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Коммерческая недвижимость в Березинском районе, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 670 м² в Березино, Беларусь
Коммерческое помещение 1 670 м²
Березино, Беларусь
Площадь 1 670 м²
Этаж 3/3
Радикальное снижение цены! ???? Продается уникальное административное здание общей площадью …
$250,000
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Магазин 496 м² в Березино, Беларусь
Магазин 496 м²
Березино, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в оживле…
$150,000
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Склад 608 м² в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 608 м²
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 608 м²
Этаж 1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На участ…
$180,000
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