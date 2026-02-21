Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брожский сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Брожском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 1 комната в Брожа, Беларусь
Дом 1 комната
Брожа, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продаётся уютный деревянный дом в живописном посёлке Брожа, расположенном в Бобруйском район…
$6,700
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Брожском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти