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Дома с бассейном в Бресте, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 233 м²
Лот 5541. Жилой дом в районе Ямно - Вычулки. .Звоните для более подробной информации. Наши п…
$185,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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