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Дома с садом в Бресте, Беларусь

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19 объектов найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 246 м²
Лот 5768 Дом в микрорайоне Речица в г. Бресте.Звоните для более подробной информацииНаши пок…
$125,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
Лот 8671. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информации. …
$105,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 174 м²
Лот 8707. Жилой дом на БерёзовкеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пла…
$87,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 272 м²
Лот 7451. Звоните для более подробной информации Купить большой дом для большой семьи в Брес…
$107,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Предлагаем приобрести ухоженный садовый участок с уютным дачным домом мансардного типа, а та…
$33,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 270 м²
Лот 8716. Дом на Вересковой Звоните для более подробной информации Наши покупатели не платят…
$124,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 435 м²
Лот 8339. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$139,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 116 м²
Лот 8483. Продажа обустроенного коттеджа на Берёзовке!Звоните для более подробной информации…
$189,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Лот 8373. Небольшая жилая дача в пригороде БрестаЗвоните для более подробной информацииНаши …
$39,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Лот 8697. Дом с гаражом на КиевкеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пл…
$69,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 189 м²
Лот 8717. Продажа коттеджа в мкрн. Вычулки Дом с душой — вырастил 6 детей, теперь ждёт вашу …
$139,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 76 м²
Код объекта 08425: Поможем с кредитованием, семейным капиталом, продажей Вашей недвижимости …
$81,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 121 м²
Лот 8390. Продажа коттеджа под отделку на Берёзовке! Просто наберите по этому номеруПокупате…
$107,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Лот 8330. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$145,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 319 м²
Лот 8367. Дом для большой семьи на земельном участке в микрорайоне Дубровка в г. Бресте.Капи…
$74,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Садовый домик с участком в Бресте. Предлагаем приобрести садовый домик с земельным участком …
$19,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем купить замечательный деревянный дом, облицованный кирпичом, площадью 73,7 м2 в ко…
$58,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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