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Дома с гаражом в Бресте, Беларусь

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23 объекта найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 287 м²
Лот 8745. Коттедж на Березовке. Звоните для более подробной информации Наши покупатели не пл…
$149,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 246 м²
Лот 5768 Дом в микрорайоне Речица в г. Бресте.Звоните для более подробной информацииНаши пок…
$125,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Лот 8443. Продажа коттеджа в мкрн. Вулька-Подгородская Запишитесь на просмотр по номеру в об…
$129,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
Лот 8671. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информации. …
$105,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Жилой дом с земельным участком в Бресте.Предлагаем купить отличный двухэтажный жилой дом на …
$105,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 174 м²
Лот 8707. Жилой дом на БерёзовкеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пла…
$87,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 272 м²
Лот 7451. Звоните для более подробной информации Купить большой дом для большой семьи в Брес…
$107,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Лот 8628. Жилой дом на ВулькеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не платят…
$48,900
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 151 м²
Лот 7508. Просторный и уютный жилой дом, 2011 года постройки, расположенный в микрорайоне Бе…
$183,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 86 м²
Лот 8668. Продажа дома на Берёзовке! Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите…
$67,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 167 м²
Код объекта 08725: Поможем с кредитованием, семейным капиталом, продажей Вашей недвижимости …
$165,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Лот 7293. Звоните для более подробной информации В продаже незавершенное законсервированное …
$69,900
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 182 м²
Лот 8403. Коттедж с 4-мя комнатами на ДубровкеЗапишитесь на просмотр по номеру , указанном в…
$154,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 270 м²
Лот 8716. Дом на Вересковой Звоните для более подробной информации Наши покупатели не платят…
$124,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 292 м²
Лот 8484. Продажа коттеджа по ул. Вересковая! ТОРГ Запишитесь на просмотр по номеру в объявл…
$214,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 435 м²
Лот 8339. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$139,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Лот 8697. Дом с гаражом на КиевкеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пл…
$69,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Код объекта 05325: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству…
$93,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 189 м²
Лот 8717. Продажа коттеджа в мкрн. Вычулки Дом с душой — вырастил 6 детей, теперь ждёт вашу …
$139,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 32 м²
Лот 8487. Продажа жилой дачи на Дубровке.Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смот…
$32,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Лот 8330. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$145,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 87 м²
Лот 7333.Звоните для более подробной информацииВ продаже одноэтажный жилой дом 1957 года пос…
$74,900
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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