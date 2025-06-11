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Таунхаусы с гаражом в Брестской области, Беларусь

Брест
12
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1 объект найдено
Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 189 м²
Лот 8827. Квартира в танхаусе р-н ПлоскаЗвоните для более подробной информацииСовременная за…
$155,000
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Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

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