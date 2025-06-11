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Долгосрочная аренда ресторанов в Брестской области, Беларусь

Брест
5
Ресторан, кафе Удалить
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5 объектов найдено
Ресторан, кафе 138 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 138 м²
Брест, Беларусь
Площадь 138 м²
Этаж 1/5
Помещение общественного питания в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 273 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 273 м²
Брест, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Кафе - бар в аренду (назначение - здание для общественного питания) в центральной части горо…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 124 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 124 м²
Брест, Беларусь
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Кафе в аренду в центральной части города Бреста общей площадью 124,4 кв.м. Расположено на те…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 191 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 191 м²
Брест, Беларусь
Площадь 191 м²
Этаж 1/5
Помещение общественного питания в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 118 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 118 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Сдается в аренду на длительный срок помещение общественного питания расположенное в самом це…
Цена по запросу
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