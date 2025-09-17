Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  Беларусь
  Браславский район
  Коммерческая
  Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Браславском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная 3 600 м² в Опса, Беларусь
Инвестиционная 3 600 м²
Опса, Беларусь
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 3
Предложение для инвесторов.   Уникальный объект в сердце Национального парка «Браславс…
$99,500
