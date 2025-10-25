Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Браславский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Браславском районе, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 380 м² в Видзовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 380 м²
Видзовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Преднамеренное издание byswshey pollskoy chkoly в Беларуси: cело Леонполль Миорскогна Района…
$3,056
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
VOLOSO в Опсовский сельский Совет, Беларусь
VOLOSO
Опсовский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чис…
$1,10 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 3 600 м² в Опса, Беларусь
Инвестиционная 3 600 м²
Опса, Беларусь
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 3
Предложение для инвесторов.   Уникальный объект в сердце Национального парка «Браславс…
$75,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти