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Квартиры в Браславском районе, Беларусь

Браслав
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Браслав, Беларусь
Квартира 1 комната
Браслав, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Дом расположен в живописном месте, обеспечивая сочетание уединённости и удобного доступа ко …
$55,990
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Квартира 25 комнат в Опсовский сельский Совет, Беларусь
Квартира 25 комнат
Опсовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 11 м²
Количество этажей 2
Густо населенный курортный район. На противоположном берегу курортного озера Дривяты , где р…
$1
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Квартира 4 комнаты в Браслав, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Браслав, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном блокированном доме в живописном г. Браслав на улице Сове…
$42,000
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Квартира в Браслав, Беларусь
Квартира
Браслав, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается квартира в двухквартирном блокированном доме в живописном г. Браслав на улице Сове…
$42,000
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Комната в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
$170,000
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Квартира 20 комнат в Браслав, Беларусь
Квартира 20 комнат
Браслав, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 100 м²
Санаторий на берегу о.Дривяты (Браславские озёра)! Участок 3 гектара! Санаторий не действующ…
$275,000
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