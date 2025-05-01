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Жильё в Браславском районе, Беларусь

Браслав
8
Слободковский сельский Совет
7
Далёковский сельский Совет
5
Плюсский сельский Совет
3
26 объектов найдено
Дом 6 комнат в Браслав, Беларусь
Дом 6 комнат
Браслав, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается уютный жилой дом в сердце живописного Браслава! Представляем Вашему вниманию пр…
$130,000
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Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
Площадь 173 м²
Продается уютный жилой дом в сердце живописного Браслава! Представляем Вашему вниманию прекр…
$130,000
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Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
Площадь 266 м²
Продается дом в городе Браславе на ул. Гагарина (первая береговая линия). Браславщина славит…
$85,000
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Квартира 1 комната в Браслав, Беларусь
Квартира 1 комната
Браслав, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Дом расположен в живописном месте, обеспечивая сочетание уединённости и удобного доступа ко …
$55,990
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Квартира 25 комнат в Опсовский сельский Совет, Беларусь
Квартира 25 комнат
Опсовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 11 м²
Количество этажей 2
Густо населенный курортный район. На противоположном берегу курортного озера Дривяты , где р…
$1
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Квартира 4 комнаты в Браслав, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Браслав, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном блокированном доме в живописном г. Браслав на улице Сове…
$42,000
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Дом 3 спальни в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
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Квартира в Браслав, Беларусь
Квартира
Браслав, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается квартира в двухквартирном блокированном доме в живописном г. Браслав на улице Сове…
$42,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Дом 3 комнаты в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
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Дом в Богино, Беларусь
Дом
Богино, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается готовый к проживанию дом в аг. Богино. Витебская обл., Браславский р-н, ул. 40 лет…
$70,000
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Коттедж в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продажа жилого комплекса в Браславском районе на берегу реки Друйка. Земельный участок 25 со…
$690,000
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Дом 6 комнат в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Расположен: на Браславских озерах ледникового периода (озеро Сунды впадает в сеть озер). …
$265,000
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Дом в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 226 м²
Продается Дом на Браславских озерах, в деревне Голубовщина. Участок 20 соток, правильной фор…
$170,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается уютный дом в д. Запрудье. Витебская обл., Браславский р-н.   Одноэтажный дом 1994 …
$55,000
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Комната в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
$170,000
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Квартира 20 комнат в Браслав, Беларусь
Квартира 20 комнат
Браслав, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 100 м²
Санаторий на берегу о.Дривяты (Браславские озёра)! Участок 3 гектара! Санаторий не действующ…
$275,000
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Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается дом с двумя участками по 25,0 соток (один участок - строительство и обслуживание ж…
$35,000
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Дом в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
$170,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
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Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом  в Национальном парке "Браславские озера".  В 700 метров от чистейшего озеро "…
$34,900
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Это эксклюзивная продажа усадьбы на берегу озера Неспишь в деревне Монастырь с историей XVІ …
$99,000
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Дом в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Эксклюзивное предложение: жилой дом (агроусадьба), 2017 года постройки в необыкновенном мест…
$74,800
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Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный дом в г. Браслав с панорамным видом на озеро. Витебская обл. 227 км от МКАД…
$42,000
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Дом в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Участок, 25 соток, высокий, ровный Находится в частной собственности, и расположен в одном и…
$199,000
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