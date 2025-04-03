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Квартиры в Большевистский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Большевик, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большевик, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Продается 2-х комнатная квартира в центре р.п. Большевик по ул. Первомайская, 2Г, общей площ…
$24,000
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