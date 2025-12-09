Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Блевчицкий сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Блевчицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Быстрица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быстрица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Двухкомнатная квартира в Быстрице по выгодной цене  ❤️ Продаётся двухкомнатная квартира площ…
$11,900
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Блевчицком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
