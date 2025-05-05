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Магазины в Борисове, Беларусь

коммерческая недвижимость
10
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1 объект найдено
Магазин 44 м² в Борисов, Беларусь
Магазин 44 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается просторный павильон. Удачное расположение возле входа на стройрынок, большая прох…
$7,000
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