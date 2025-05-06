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Производственные здания в Барановичах, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 7 000 м² в Барановичи, Беларусь
Производство 7 000 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 8
Продажа производственного комплекса (фабрика)Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское ш…
$3,69 млн
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