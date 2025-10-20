Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Бобруйск
  Беларусь
  3. Бобруйск
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Бобруйске, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже капитальный двухэтажный коттедж в центральной части города Бобруйска.…
$100,000
Параметры недвижимости в Бобруйске, Беларусь

