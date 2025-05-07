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Дома с садом в Бобовичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Прекрасный дачный дом в одном из лучших мест для отдыха! Река в 5 минутах ходьбы с пляжами …
$20,000
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Параметры недвижимости в Бобовичском сельском Совете, Беларусь

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