Квартиры в Бобовичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Продается 3-х комнатная квартира в д. Старые Дятловичи по улице Калашникова, д.14 на втором …
$6,500
Параметры недвижимости в Бобовичском сельском Совете, Беларусь

