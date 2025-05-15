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Дома в Озерщинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Озерщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Предлагаем к продаже садовый домик (дачу), расположенный в СТ «Дом у Днепра» Озерщинского с/…
$3,000
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Параметры недвижимости в Озерщинском сельском Совете, Беларусь

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