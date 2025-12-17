Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Озерщинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Озерщинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Озерщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру по улице Набережная 40В в д.Озерщина.В ближайшем…
$35,500
Параметры недвижимости в Озерщинском сельском Совете, Беларусь

