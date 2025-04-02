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Дома с гаражом в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Чемеры, Беларусь
Дом
Чемеры, Беларусь
Площадь 141 м²
Продается дом с подведенными коммуникациями и частичной отделкой, 2022г.постройки. Это отлич…
$38,000
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Параметры недвижимости в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

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