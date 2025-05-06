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Кафе и рестораны в Острошицком сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 99 м² в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 99 м²
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается удобно расположенное здание специализированное для общественного питания (придорож…
$53,000
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