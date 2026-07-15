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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 78 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Коммерческое помещение 78 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Сдается многофункциональное помещение. Подходит как для офиса, так и для магазина, салона т.…
$367
в месяц
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