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Квартиры с гаражом в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме  участком площадью 9,80 соток станет Вашим личным уг…
$22,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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