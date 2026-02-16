Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ошмяны
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Ошмянах, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 77 м² в Ошмяны, Беларусь
Коммерческое помещение 77 м²
Ошмяны, Беларусь
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Выгодное предложение! Продается территория бывшего льнозавода! Производственная территория н…
$20,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти