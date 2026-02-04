Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Октябрьский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Октябрьском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 160 м² в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Магазин 160 м²
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение 160 кв.м  ❤️ Торговое помещение площадью 160 кв.м в деревне Рассвет распо…
$16,000
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
