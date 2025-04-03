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Коммерческая недвижимость в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 230 м² в Колодница, Беларусь
Коммерческое помещение 230 м²
Колодница, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся имущественный комплекс ООО Кемпинг 1 в живописнейшем месте на       берегу озера С…
$115,000
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