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Жильё в Околовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 12 комнат в Околовский сельский Совет, Беларусь
Квартира 12 комнат
Околовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Продажа готового бизнеса оз. Каргавщина 12 гектар, рядом с п.Околово, прекрасные виды и тиши…
$95,000
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Параметры недвижимости в Околовском сельском Совете, Беларусь

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