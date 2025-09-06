Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Одельский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Одельском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Одельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Одельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена на первом этаже двухэтажного панельного дома.Площадь : СНБ — 79 кв.м., …
$35,000
Параметры недвижимости в Одельском сельском Совете, Беларусь

