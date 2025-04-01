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Дома с садом в Обуховский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Отличное место около разлива реки Неман в деревне Комотово Гродненского района. Аутентичный …
$40,000
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Дом в Обухово, Беларусь
Дом
Обухово, Беларусь
Площадь 60 м²
В продаже дом с участком земли в 25 соток, который расположен в агрогородке Обухово на улице…
$16,800
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Параметры недвижимости в Обуховский сельский Совет, Беларусь

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