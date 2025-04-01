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Дома с гаражом в Обуховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дом, расположенный в д. ОбуховичиМестоположение: Гродненская обл., Гродненский р-н…
$17,900
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Параметры недвижимости в Обуховский сельский Совет, Беларусь

с садом
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