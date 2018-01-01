Главная цель агентства SellRent — сделать процесс покупки недвижимости простым и приятным благодаря использованию современных технологий, налаженным процессам и крепким отношениям. Наша основная ценность заключается в том, чтобы предоставить вам точную надежную информацию и все необходимые инструменты для принятия лучших решений на рынке недвижимости. Наше агентство специализируется на жилых и коммерческих объектах и предлагает комплексные услуги владельцам, покупателям и арендаторам недвижимости, а также застройщикам и инвесторам. Кроме того, в перечень наших услуг входит анализ рынка, управление недвижимостью и оценка ее стоимости.