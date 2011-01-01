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NLM Consultancy

Черногория, Подгорица
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nlmconsultancy.me/en
Об агентстве

Добро пожаловать в NLM Консультирование, агентство недвижимости, которое идеально подходит для того, чтобы помочь тем, кто хочет инвестировать в Черногорию, или тем, кто хочет сделать эту прекрасную страну своим домом.

Мы опираемся на наш опыт проживания здесь, чтобы направлять вас в течение нескольких месяцев до вашего прибытия к успешному завершению вашего путешествия. Позвольте нам использовать наш опыт и связи во всех областях собственности, которые варьируются от, но не ограничиваются:

Продажи и закупки
Аренда
Реконструкция каменных или вторичных свойств
Управление инвестициями и имуществом
Декор, дизайн, стиль и мебель новых свойств

Мы предоставляем вам уникальный пакет с учетом ваших конкретных потребностей. И если вам уже посчастливилось жить здесь и вы хотите изменить города, обновить или понизить рейтинг, мы тоже можем помочь с этим!

Услуги

Позвольте нам использовать наш опыт и связи во всех областях собственности, которые варьируются от, но не ограничиваются:

Продажи и закупки
Аренда
Реконструкция каменных или вторичных свойств
Управление инвестициями и имуществом
Декор, дизайн, стиль и мебель новых свойств

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:20
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 31 объект
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Потрясающая квартира с видом на море в самом сердце Будвы! Ощутите роскошь жизни в этой и…
$329,821
Студия 2 комнаты в Будва, Черногория
Студия 2 комнаты
Будва
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
Квартира-студия в самом сердце Будвы ✨ Расположение: Центр Будвы 📏 Площадь: 36 м² + закр…
$93,245
Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Продается: Потрясающая квартира с 4 спальнями и панорамным видом на море в Доброте, Котор О…
$226,752
Дома
Смотреть все 10 объектов
Дуплекс 2 комнаты в Будва, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Будва
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта просторная двухуровневая квартира расположена в самом центре Будвы, предлагая отличное р…
$183,892
Дуплекс 5 комнат в Крашичи, Черногория
Дуплекс 5 комнат
Крашичи
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТИВАТЕ, КРАШИЧИ! Предлагаем на продажу комфортабельный панорамный до…
$436,871
Дом 5 комнат в Podi, Черногория
Дом 5 комнат
Podi
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Очаровательный дом с видом на море в Поди — на продажу   Этот прекрасно отремонтирован…
$208,402
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
Наши агенты в Черногории
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Жилая недвижимость 5
Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта професс…
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PRO Silver
Vector Estate Montenegro
Черногория, Будва
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 431 Коммерческая недвижимость 20 Земельные участки 17
Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд пр…
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English, Русский
DOO "SMART&RICH"
Черногория, Будва
Год основания компании 2017
Агентство недвижимости в Черногории Smart&Rich поможет вам подобрать оптимальный объект на рынке вне зависимости от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость с целью получения дохода или сохранения средств, либо же для собственного проживания. Хотите купить недвижимость в Черногории? К…
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Property.solution.mne
Черногория, Херцег-Нови
Год основания компании 2012
Новостройки 1 Жилая недвижимость 9 Долгосрочная аренда 3 Земельные участки 3
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Adria Stone
Черногория, Будва
Жилая недвижимость 429 Коммерческая недвижимость 13 Земельные участки 30
Если вы ищете дом своей мечты, квартиру, коммерческую недвижимость или землю для реализации инвестиционных проектов в Черногории, то вы на нужном месте. Adria Stone предлагает своим клиентам широкий выбор недвижимости, профессиональные брокерские и консалтинговые услуги. Наши преимущества: И…
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Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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