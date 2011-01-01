NLM Consultancy

Об агентстве

Добро пожаловать в NLM Консультирование, агентство недвижимости, которое идеально подходит для того, чтобы помочь тем, кто хочет инвестировать в Черногорию, или тем, кто хочет сделать эту прекрасную страну своим домом.



Мы опираемся на наш опыт проживания здесь, чтобы направлять вас в течение нескольких месяцев до вашего прибытия к успешному завершению вашего путешествия. Позвольте нам использовать наш опыт и связи во всех областях собственности, которые варьируются от, но не ограничиваются:



Продажи и закупки

Аренда

Реконструкция каменных или вторичных свойств

Управление инвестициями и имуществом

Декор, дизайн, стиль и мебель новых свойств



Мы предоставляем вам уникальный пакет с учетом ваших конкретных потребностей. И если вам уже посчастливилось жить здесь и вы хотите изменить города, обновить или понизить рейтинг, мы тоже можем помочь с этим!