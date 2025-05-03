HORIZONT BALANCE - современный многофункциональный конференц-центр, который включает просторный конференц-зал и уютный лаунж-холл в центре Минска по ул. Куйбышева, 22 (есть парковка). Идеальное место для проведения деловых встреч, семинаров, форумов, конференций, презентаций и других event-мероприятий.
Предоставление в аренду конференц-зала 200 м2
Предоставление в аренду лаунж холла 70 м2
Организация корпоративного обучения - тренинги, курсы, практикумы для бизнеса по готовым программам или под индивидуальный запрос.