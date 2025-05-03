Horizont Balance

Беларусь, Минск

Ваша удача начинается у нас! Задаем новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном рынке Беларуси! Наш главный приоритет — это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем заботу как сервис: от под…