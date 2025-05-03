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Horizont Balance

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
horizontbalance.by/
Об агентстве

HORIZONT BALANCE - современный многофункциональный конференц-центр, который включает просторный конференц-зал и уютный лаунж-холл в центре Минска по ул. Куйбышева, 22 (есть парковка). Идеальное место для проведения деловых встреч, семинаров, форумов, конференций, презентаций и других event-мероприятий.

Услуги

Предоставление в аренду конференц-зала 200 м2

Предоставление в аренду лаунж холла 70 м2

Организация корпоративного обучения - тренинги, курсы, практикумы для бизнеса по готовым программам или под индивидуальный запрос.

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:18
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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